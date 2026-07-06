NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie betrug an diesem Tag 79,15 SEK. Wenn man vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,263 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 426,78 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 03.07.2026 auf 337,80 SEK belief. Das kommt einer Steigerung um 326,78 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 686,85 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at