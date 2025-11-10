Volvo AB Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie betrug an diesem Tag 203,80 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,491 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 07.11.2025 128,07 SEK wert, da der Schlussstand 261,00 SEK betrug. Das entspricht einem Plus von 28,07 Prozent.
Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 530,31 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
