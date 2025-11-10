Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Volvo (A)-Investmentbeispiel 10.11.2025 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie gebracht.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie betrug an diesem Tag 203,80 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,491 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 07.11.2025 128,07 SEK wert, da der Schlussstand 261,00 SEK betrug. Das entspricht einem Plus von 28,07 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 530,31 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (A)mehr Nachrichten