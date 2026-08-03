Volvo AB Aktie

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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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Lohnende Volvo (A)-Anlage? 03.08.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volvo (A)-Anteile an diesem Tag 86,95 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,501 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (365,20 SEK), wäre das Investment nun 4 200,12 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 320,01 Prozent.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 744,13 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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