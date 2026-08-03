Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lohnende Volvo (A)-Anlage?
|
03.08.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volvo (A)-Anteile an diesem Tag 86,95 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,501 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (365,20 SEK), wäre das Investment nun 4 200,12 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 320,01 Prozent.
Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 744,13 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|33,72
|1,14%