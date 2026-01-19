Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
19.01.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,00 SEK wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 416,53 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 16.01.2026 auf 312,40 SEK belief. Mit einer Performance von +316,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Volvo (A) wurde am Markt mit 635,34 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
