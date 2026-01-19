NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,00 SEK wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 416,53 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 16.01.2026 auf 312,40 SEK belief. Mit einer Performance von +316,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Volvo (A) wurde am Markt mit 635,34 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at