NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.05.2023 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 206,60 SEK. Bei einem Volvo (A)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,484 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,05 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 22.05.2026 auf 316,20 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,05 Prozent zugenommen.

Alle Volvo (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 643,62 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at