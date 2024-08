NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Volvo (A)-Anteilen via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 231,80 SEK. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 43,141 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.08.2024 11 207,94 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 259,80 SEK belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,08 Prozent.

Volvo (A) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 528,32 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at