NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Volvo (A)-Papier an diesem Tag 83,25 SEK wert. Bei einem 1 000-SEK-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,012 Volvo (A)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 122,52 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 13.02.2026 auf 343,20 SEK belief. Das kommt einer Steigerung um 312,25 Prozent gleich.
Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 697,25 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
