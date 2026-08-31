Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Profitable Volvo (A)-Anlage?
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31.08.2026 10:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 91,95 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,755 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 349,20 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 977,16 SEK wert. Damit wäre die Investition 279,77 Prozent mehr wert.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 709,36 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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