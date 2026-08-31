NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 91,95 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,755 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 349,20 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 977,16 SEK wert. Damit wäre die Investition 279,77 Prozent mehr wert.

Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 709,36 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at