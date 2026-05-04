Volvo AB Aktie

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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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Frühes Investment 04.05.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (A)-Papier an diesem Tag bei 212,40 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,471 Volvo (A)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (318,80 SEK), wäre die Investition nun 150,09 SEK wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,09 Prozent erhöht.

Volvo (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 649,28 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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