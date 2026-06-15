Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Hochrechnung
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15.06.2026 10:04:36
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Volvo (A)-Anteile 264,80 SEK wert. Bei einer 100-SEK-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,378 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 315,60 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,18 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,18 Prozent.
Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 640,94 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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