NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Volvo (A)-Aktien gewesen.

Am 08.12.2022 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 200,60 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,985 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie auf 296,80 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 479,56 SEK wert. Mit einer Performance von +47,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 602,97 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at