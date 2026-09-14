Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Frühe Investition
|
14.09.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen
Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Anteile betrug an diesem Tag 226,80 SEK. Wer vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 4,409 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie auf 340,80 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 502,65 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,26 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Volvo (A) einen Börsenwert von 693,32 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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