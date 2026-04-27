Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Performance im Blick
|
27.04.2026 10:03:32
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Volvo (A)-Aktie via Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende stand die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag bei 216,40 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 46,211 Volvo (A)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 14 898,34 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 322,40 SEK belief. Damit wäre die Investition 48,98 Prozent mehr wert.
Volvo (A) wurde am Markt mit 656,36 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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