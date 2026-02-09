Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
09.02.2026 10:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 09.02.2021 wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 215,00 SEK wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 0,465 Volvo (A)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (346,20 SEK), wäre das Investment nun 161,02 SEK wert. Das entspricht einem Anstieg um 61,02 Prozent.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 705,14 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
