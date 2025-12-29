NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 269,80 SEK. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 3,706 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Volvo (A)-Papiere wären am 23.12.2025 1 083,77 SEK wert, da der Schlussstand 292,40 SEK betrug. Mit einer Performance von +8,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 594,69 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at