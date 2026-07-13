Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Langfristige Anlage
|
13.07.2026 10:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 273,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,658 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 1 235,55 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 337,80 SEK belief. Die Steigerung von 1 000 SEK zu 1 235,55 SEK entspricht einer Performance von +23,56 Prozent.
Volvo (A) wurde am Markt mit 686,65 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!