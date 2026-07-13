NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Volvo (A)-Einstiegs gewesen.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 273,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,658 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 1 235,55 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 337,80 SEK belief. Die Steigerung von 1 000 SEK zu 1 235,55 SEK entspricht einer Performance von +23,56 Prozent.

Volvo (A) wurde am Markt mit 686,65 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at