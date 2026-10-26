NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96,25 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,390 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 308,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 200,00 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 220,00 Prozent vermehrt.

Volvo (A) wurde am Markt mit 626,16 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at