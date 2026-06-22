NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier via Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 219,40 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,558 Volvo (A)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 1 461,26 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 320,60 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,13 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 651,57 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at