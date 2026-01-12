Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Rentable Volvo (A)-Investition?
|
12.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren verdient
Am 12.01.2021 wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 216,50 SEK. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,189 Volvo (A)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (309,00 SEK), wäre das Investment nun 14 272,52 SEK wert. Das kommt einer Steigerung um 42,73 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 628,88 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
