NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 23.03.2025 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 308,80 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in das Volvo (A)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,324 Volvo (A)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,94 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 20.03.2026 auf 287,00 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,06 Prozent.

Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 585,09 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at