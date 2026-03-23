Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Rentabler Volvo (A)-Einstieg?
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23.03.2026 10:04:34
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr bedeutet
Am 23.03.2025 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 308,80 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in das Volvo (A)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,324 Volvo (A)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,94 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 20.03.2026 auf 287,00 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,06 Prozent.
Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 585,09 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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