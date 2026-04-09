Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Volvo AB Aktie

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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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Volvo (A)-Dividendenzahlung 09.04.2026 14:03:20

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volvo (A)-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volvo (A)-Aktionäre freuen

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Volvo (A)-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A) am 08.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 8,50 SEK beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6,25 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Volvo (A) 37,62 Mrd. SEK kosten. Das sind 2,78 Prozent mehr als im Vorjahr.

Entwicklung der Dividendenrendite

Der Dividendenabschlag auf den Volvo (A)-Titel erfolgt am 09.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Volvo (A)-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Volvo (A)-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Volvo (A)-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,96 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Volvo (A)-Aktienkurs im -Handel stabil. Eine nahezu gleiche Performance wie der Volvo (A)-Kurs weist auch die reale Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Volvo (A)

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 16,03 SEK. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,83 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Volvo (A)

Die Dividenden-Aktie Volvo (A) gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 627,711 Mrd. SEK wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Volvo (A) beträgt aktuell 17,49. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Volvo (A) einen Umsatz von 479,183 Mrd.SEK sowie ein EPS von 16,94 SEK.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock,g-stockstudio / Shutterstock.com

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