NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2021 wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 237,40 SEK. Wer vor 5 Jahren 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hat, hat nun 0,421 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 324,00 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,48 SEK wert. Damit hätte sich die Investition um 36,48 Prozent vermehrt.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 658,03 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at