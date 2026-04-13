NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers betrug an diesem Tag 208,50 SEK. Wer vor 5 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hat, hat nun 4,796 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (B)-Anteile wären am 10.04.2026 1 564,99 SEK wert, da der Schlussstand 326,30 SEK betrug. Das entspricht einer Zunahme von 56,50 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 663,04 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at