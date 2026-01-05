NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie gebracht.

Am 05.01.2025 wurden Volvo (B)-Anteile an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 268,70 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,216 Volvo (B)-Aktien. Die gehaltenen Volvo (B)-Papiere wären am 02.01.2026 11 082,99 SEK wert, da der Schlussstand 297,80 SEK betrug. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 11 082,99 SEK entspricht einer Performance von +10,83 Prozent.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 604,80 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at