NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 257,40 SEK. Wer vor 1 Jahr 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hat, hat nun 38,850 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 494,17 SEK, da sich der Wert einer Volvo (B)-Aktie am 18.06.2026 auf 321,60 SEK belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,94 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 653,60 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at