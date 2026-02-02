NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Volvo (B)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 306,70 SEK. Investoren, die vor 1 Jahr 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investierten, hätten nun 0,326 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,64 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 30.01.2026 auf 324,00 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,64 Prozent erhöht.

Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 659,39 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at