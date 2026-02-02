Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Rentable Volvo (B)-Investition? 02.02.2026 10:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Volvo (B)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 306,70 SEK. Investoren, die vor 1 Jahr 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investierten, hätten nun 0,326 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,64 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 30.01.2026 auf 324,00 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,64 Prozent erhöht.

Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 659,39 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

30.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 30,77 0,16% Volvo AB (B)

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

