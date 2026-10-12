Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Investment
|
12.10.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 267,00 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,375 Volvo (B)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,13 SEK, da sich der Wert einer Volvo (B)-Aktie am 09.10.2026 auf 315,40 SEK belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,13 Prozent.
Volvo (B) wurde am Markt mit 641,09 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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