NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Volvo (B) abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Volvo (B)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 176,94 SEK. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,565 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,30 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 21.07.2023 auf 225,25 SEK belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,30 Prozent.

Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 457,79 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at