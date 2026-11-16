Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Lukrative Volvo (B)-Anlage?
|
16.11.2026 10:03:29
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 230,95 SEK wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investierten, hätten nun 43,299 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 323,40 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 003,03 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,03 Prozent angezogen.
Volvo (B) wurde am Markt mit 657,16 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,21
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.