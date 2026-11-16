Volvo AB Aktie

Volvo AB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Lukrative Volvo (B)-Anlage? 16.11.2026 10:03:29

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Volvo (B)-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 230,95 SEK wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investierten, hätten nun 43,299 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 323,40 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 003,03 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,03 Prozent angezogen.

Volvo (B) wurde am Markt mit 657,16 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.11.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
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Volvo AB (B) 29,21 0,17% Volvo AB (B)

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