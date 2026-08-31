Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Lohnendes Volvo (B)-Investment? 31.08.2026 10:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Volvo (B)-Anteile via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 195,14 SEK. Bei einem 100-SEK-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,512 Volvo (B)-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 178,54 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 348,40 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,54 Prozent erhöht.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 707,74 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.07.26 Volvo AB Buy UBS AG
21.07.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
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