Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Lohnendes Volvo (B)-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Volvo (B)-Anteile via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 195,14 SEK. Bei einem 100-SEK-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,512 Volvo (B)-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 178,54 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 348,40 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,54 Prozent erhöht.
Am Markt war Volvo (B) jüngst 707,74 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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