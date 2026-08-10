NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Volvo (B)-Papier via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Volvo (B)-Anteile bei 90,25 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,108 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 394,02 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 355,60 SEK belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 294,02 Prozent angewachsen.

Volvo (B) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 722,83 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at