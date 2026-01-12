Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Performance im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 201,05 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,497 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 309,30 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,84 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 53,84 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 629,49 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Volvo AB (B)
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,86
|-0,21%