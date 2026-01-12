Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 201,05 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,497 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 309,30 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,84 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 53,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 629,49 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

08.01.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Volvo AB Buy UBS AG
09.12.25 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 28,86 -0,21% Volvo AB (B)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

