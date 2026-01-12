NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 201,05 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,497 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 309,30 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,84 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 53,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 629,49 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at