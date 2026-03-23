Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Performance unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88,25 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,331 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 264,59 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 20.03.2026 auf 288,10 SEK belief. Mit einer Performance von +226,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 587,33 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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