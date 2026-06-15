NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Volvo (B)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volvo (B)-Anteilen via Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie betrug an diesem Tag 88,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,312 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 315,10 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 564,48 SEK wert. Das entspricht einer Zunahme von 256,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 639,93 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at