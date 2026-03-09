NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 215,40 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,425 Volvo (B)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 15 283,19 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 329,20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,83 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 670,34 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at