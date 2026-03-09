Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo (B)-Anlage im Blick 09.03.2026 10:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 215,40 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,425 Volvo (B)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 15 283,19 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 329,20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,83 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 670,34 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

24.02.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
13.02.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
