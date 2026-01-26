Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo (B)-Anlage unter der Lupe 26.01.2026 10:04:21

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Volvo (B)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier via Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,55 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 125,707 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 315,10 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 610,31 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 296,10 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 642,01 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

22.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Volvo AB Buy UBS AG
14.01.26 Volvo AB Buy UBS AG
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
