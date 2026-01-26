Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Anlage unter der Lupe
|
26.01.2026 10:04:21
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier via Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,55 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 125,707 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 315,10 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 610,31 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 296,10 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 642,01 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Volvo AB (B)
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
