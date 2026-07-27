Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Volvo (B)-Anlage im Blick 27.07.2026 10:04:12

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Volvo (B) gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (B)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 231,85 SEK wert. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,313 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 354,80 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 530,30 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 53,03 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 721,97 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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