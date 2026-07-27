Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Anlage im Blick
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27.07.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (B)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 231,85 SEK wert. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,313 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 354,80 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 530,30 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 53,03 Prozent.
Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 721,97 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|32,66
|1,62%