Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Investition
|
20.07.2026 10:04:24
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Volvo (B)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Volvo (B)-Aktie 259,80 SEK wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 0,385 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 339,10 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,52 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,52 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 689,33 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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