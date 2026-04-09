Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Dividendenauszahlung
|
09.04.2026 14:03:20
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volvo (B)-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B) am 08.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 8,50 SEK je Aktie vereinbart. Damit wurde die Volvo (B)-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,25 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Volvo (B) beträgt 37,62 Mrd. SEK. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,78 Prozent an.
Ausschüttungsrendite im Blick
Der Volvo (B)-Titel wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Volvo (B)-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Volvo (B)-Aktie 2,87 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,98 Prozent.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung
In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Kurs von Volvo (B) im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Volvo (B)-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.
Volvo (B)- Dividendenaussichten
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 15,96 SEK voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,80 Prozent ansteigen.
Grunddaten von Dividenden-Titel Volvo (B)
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Volvo (B) beläuft sich aktuell auf 627,711 Mrd. SEK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Volvo (B) beläuft sich aktuell auf 17,46. 2025 setzte Volvo (B) 479,183 Mrd. SEK um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 16,94 SEK.
Redaktion finanzen.at
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