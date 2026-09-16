Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lukrative Washington Federal-Investition?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.09.2016 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,329 Washington Federal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 265,24 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 15.09.2026 auf 33,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,52 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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