Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Langfristige Investition 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,903 Washington Federal-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (30,29 USD), wäre das Investment nun 118,23 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 118,23 USD, was einer positiven Performance von 18,23 Prozent entspricht.

Washington Federal war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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