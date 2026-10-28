Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Performance
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Washington Federal-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 41,374 Washington Federal-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 214,73 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 27.10.2026 auf 29,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,47 Prozent.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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