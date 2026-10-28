NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Washington Federal-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 41,374 Washington Federal-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 214,73 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 27.10.2026 auf 29,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,47 Prozent.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at