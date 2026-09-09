Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lukratives Washington Federal-Investment?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren eingebracht
Die Washington Federal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,018 Washington Federal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,47 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 08.09.2026 auf 34,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,47 Prozent gesteigert.
Washington Federal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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