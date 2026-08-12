Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lohnende Washington Federal-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,51 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 298,418 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 38,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 357,80 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 357,80 USD entspricht einer Performance von +13,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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