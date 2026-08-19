NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Washington Federal-Papier an diesem Tag 25,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,849 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 18.08.2026 144,19 USD wert, da der Schlussstand 37,46 USD betrug. Mit einer Performance von +44,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at