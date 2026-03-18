NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verdienen können.

Am 18.03.2023 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,13 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 331,895 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 30,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 282,11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,82 Prozent vermehrt.

Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at