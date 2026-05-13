Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Lohnendes Washington Federal-Investment? 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Washington Federal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Washington Federal-Anteile bei 25,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 39,526 Washington Federal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 390,12 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 12.05.2026 auf 35,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Washington Federal einen Börsenwert von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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