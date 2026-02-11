Washington Federal Aktie

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Langfristige Performance 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Washington Federal gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Washington Federal-Papier bei 30,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,258 Washington Federal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 33,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,66 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich jüngst auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Washington Federal Inc.

Analysen zu Washington Federal Inc.

Aktien in diesem Artikel

Washington Federal Inc. 33,04 0,00% Washington Federal Inc.

