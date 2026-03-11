Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Lukrative Washington Federal-Anlage? 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Washington Federal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36,496 Washington Federal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 30,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 122,63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 12,26 Prozent gleich.

Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

