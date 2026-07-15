NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Washington Federal-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,18 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,075 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (38,01 USD), wäre die Investition nun 1 181,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,12 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at